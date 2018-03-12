РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мар. В Королеве стартовал XIV городской конкурс-фестиваль детского творчества «Городские цветы – 2018», посвященный 80-летию города, сообщается на сайте городской администрации.

Фестиваль-конкурс проходит в городе в 14-й раз. В нем принимают участие юные художники, музыканты, исполнители, чтецы, танцевальные, хоровые и цирковые коллективы города.

Как следует из графика, опубликованного на сайте, конкурс пройдет по номинациям: «Художественное чтение», «Фольклорное пение», «Вокал (классический и эстрадный)», «Музыка (фортепиано и солисты-инструменталисты)», «Изобразительное искусство», «Цирковое искусство», «Хореография».

Туры конкурса будут проходить в домах культуры города и в детской школе искусств. Заключительный гала-концерт и награждение победителей состоится 21 апреля в 14:00 в ЦДК имени Калинина.