РИАМО - 12 мар. В текущем году в системе-112 Подмосковья появится единый региональный стандарт организации деятельности, также будет проведено техническое переоснащение и развитие системы, сообщил в интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«Мы создадим единый региональный стандарт организации деятельности системы-112. Кроме того, в этом году будет усовершенствован процесс подготовки ее операторов», - сказал Пестов.

Он добавил, что в 2018 году будут проведены мероприятия по техническому переоснащению и развитию системы-112, в том числе будут внедрены возможности аналитики для работы с большими объемами информации.

«Но самая главная задача, в выполнении которой операторы системы-112 должны постоянно совершенствоваться, - быть чуткими и внимательными к жителям, работать на их благо и для их удобства», - отметил Пестов.

Зампред также рассказал, что большинство иностранных гостей во время чемпионата мира будут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья.

«Вызовы на английском языке областная система-112 уже принимает - для этого в центрах обработки вызовов круглосуточно дежурит как минимум один квалифицированный лингвист-переводчик», - сказал чиновник.

По словам Пестова, в целях обеспечения приема вызовов на дополнительных иностранных языках, поступающих на единый номер «112», заключено соглашение о сотрудничестве в период проведения чемпионата мира по футболу с Одинцовским филиалом МГИМО МИД России. В рамках соглашения студенты и преподаватели филиала МГИМО будут подключаться к обработке таких вызовов. Они помогут операторам-лингвистам принимать вызовы на испанском, французском, немецком, китайском и итальянском языках в круглосуточном режиме.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Она создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.

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