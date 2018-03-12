РИАМО - 12 мар. В подмосковном Егорьевске в квартире обнаружили труп несовершеннолетнего, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Факт обнаружения тела подтверждаем. Обнаружено тело несовершеннолетнего в квартире в Егорьевске», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины и обстоятельства происшествия выясняет следственный комитет.

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