РИАМО - 12 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) 12 марта запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Сергиевом Посаде», который доступен по адресам sergposadriamo.ru и сергпосадриамо.рф.

Теперь жители Сергиева Посада и Сергиево-Посадского района могут найти на одном ресурсе всю необходимую информацию для жизни в своем районе: официальные новости муниципалитета и всего Московского региона, полезные советы на тему, как действовать в той или иной ситуации, справочные данные для комфортной жизни в Сергиевом Посаде и районе. Пользователям также доступна информация о пробках на дорогах, расписание общественного транспорта и афиша культурных мероприятий на каждый день.

В разделе «Справочник» для удобства жителей собраны данные обо всех социальных, образовательных, культурных, спортивных и других учреждениях района. Специально для жителей Сергиева Посада разработчики сайта предусмотрели раздел «Работа», в котором можно узнать об открытых в муниципалитете вакансиях.

Информация на портале предоставляется как в текстовом, так и в мультимедийном формате: фото, видео, инфографика. В виде интересной инфографики дизайнеры представят данные, которые порой сложны для восприятия.

Читатели «РИАМО в Сергиевом Посаде» могут не только узнавать о городских новостях, но и сами создавать их. Для активных и неравнодушных жителей на портале предусмотрена функция «Сообщить новость», при помощи которой любой человек может отправить интересную новость и по возможности сопроводить ее фото-, видео- или аудиоматериалами. Если материал заинтересует редакцию, то он обязательно выйдет на сайте «РИАМО в Сергиевом Посаде», и жители города и всего района смогут с ним ознакомиться. В разделе «Опросы» пользователи могут высказать свое мнение на актуальные темы.

«РИАМО в Сергиевом Посаде» — уже девятый современный городской портал, запущенный в Подмосковье Региональным информационным агентством Московской области. На данный момент успешно работают горпорталы РИАМО в Подольске, Королеве, Мытищах, Люберцах, Балашихе, Жуковском, Домодедове и Красногорске. За 2017 год городские порталы посетило более 2 миллионов уникальных пользователей. Совокупное количество подписчиков в социальных сетях у городских порталов составляет более 36,5 тысяч человек.

РИАМО – информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.