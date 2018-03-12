РИАМО - 12 мар. ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» примет участие в разработке проектов планировки территорий 24 транспортно-пересадочных узлов в Московской области, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ЦППК.

«ОАО «Центральная ППК» принимает участие в организованном правительством Московской области проекте по созданию и развитию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на базе железнодорожных станций и остановочных пунктов. К разработке проектов планировки территории были отобраны 24 ТПУ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы ведутся в соответствии с постановлением правительства Подмосковья «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области».

По словам собеседника агентства, после ввода новых объектов и благоустройства прилегающих территорий пассажирам станут доступны удобные пешеходные переходы, комфортные, утепленные места ожидания общественного транспорта, а также организованное парковочное пространство личного автомобиля.

Представитель пресс-службы добавил, что для разработки проектов планировки территории были отобраны ТПУ «Отдых», «Никольское», «Лобня», «Истра», «Подольск», «Люберцы-1», «Мытищи», «Ступино», «Удельная», «Ногинск», «Апрелевка», «Быково», «Силикатная», «Павшино», «Нара», «Ивантеевка-2», «Электроугли», «Жаворонки», «Кубинка-1», «Опалиха», «Купавна», «Голутвин», «Одинцово», «Химки».

«На текущий момент утверждены 22 проекта, оставшиеся два проекта планировки территории предполагается утвердить до конца 2018 года», - отметил собеседник агентства.

По его словам, по шести территориям уже ведется разработка проектной документации по капитальным объектам ТПУ в полосе отвода железной дороги и благоустройству прилегающих к ним территорий.

«Вопрос привлечения инвесторов для строительства объектов в полосе отвода железной дороги рассматривается в соответствии с регламентными документами ОАО «РЖД». За полосой отвода железной дороги инвесторов будет привлекать правительство Московской области», - заключил представитель пресс-службы.