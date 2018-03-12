РИАМО - 12 мар. Опыт работы системы-112 Подмосковья уже переняли 16 субъектов России, среди которых Москва, Крым и другие регионы, сообщил в интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«Обмен опытом ведется с начала создания системы-112 Московской области. Только в прошлом году опыт Подмосковья переняли представители из 16 субъектов страны: Москвы, Крыма, Севастополя, Башкортостана, Ростовской области, Хабаровского края и другие», - сказал Пестов.

Он добавил, что также специалисты подмосковной системы-112 начали сотрудничать с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2017 года.

«Целью соглашения является оперативное и эффективное реагирование на поступающие вызовы от потерявшихся в природной среде жителей Подмосковья. Усовершенствован алгоритм поиска потерявшихся в природной среде, теперь в нем учитывается взаимодействие с добровольными спасателями и волонтерскими организациями», - отметил Пестов.

По его словам, благодаря соглашению представители поискового отряда имеют возможность размещать в мобильном приложении системы-112 информацию о потерявшихся и пропавших жителях Московской области.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Она создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.

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