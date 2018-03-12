РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. В Московском областном перинатальном центре в Балашихе 15 марта пройдет День открытых дверей, сообщается на официальной странице МОПЦ в Instagram.

«Пятнадцатого марта в 14:00 состоится День открытых дверей: наши гости смогут познакомиться с врачами, задать интересующие вопросы и увидеть своими глазами работу отделений и условия пребывания пациентов в МОПЦ», – говорится в сообщении.

День открытых дверей пройдет без предварительной записи по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 12. Встреча в фойе с 13:30. При себе необходимо иметь паспорт.