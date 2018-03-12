РИАМО - 12 мар. Аномальные морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в конце недели, сообщается на сайте «Метеовести».

Уже 16 марта в Московском регионе местами пройдет слабый снег, температура резко понизится ночью до минус 15-10 градусов, днем будет не выше минус 10-5 градусов.

«В выходные инициатива перейдет к скандинавскому антициклону, осадки прекратятся, облака поредеют, станет солнечно, ударят «январские» морозы, под утро — до минус 15-20, днем — минус 5-10, что аномально низко», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что 15 марта на Москву обрушится мощный снегопад, может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Весна‑2018 в Московском регионе: когда будет тепло >>