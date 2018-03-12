РИАМО – 12 мар. На конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break, сообщает Газета.ru.

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — сказала Самойлова.

Над новой песней работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне.

В текущем году «Евровидение» пройдет в Португалии. Местом проведения конкурса станет Лиссабон, а сами три шоу — два полуфинала и финал — пройдут на 20-тысячной крытой «Алтис-Арене» 8, 10 и 12 мая 2018 года.