РИАМО – 12 мар. На конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break, сообщает Газета.ru.
Над новой песней работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне.
В текущем году «Евровидение» пройдет в Португалии. Местом проведения конкурса станет Лиссабон, а сами три шоу — два полуфинала и финал — пройдут на 20-тысячной крытой «Алтис-Арене» 8, 10 и 12 мая 2018 года.
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