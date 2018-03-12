РИАМО - 12 мар. Мужчина ранил подростков ножом в результате конфликта в Коломенском городском округе, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«Одиннадцатого марта в приемный покой Коломенской центральной больницы самостоятельно обратились юноши 2001 года рождения с диагнозом: непроникающая колото-резаная рана», - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1988 года рождения.

Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.