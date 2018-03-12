РИАМО - 12 мар. Синоптики прогнозируют сильный снегопад в столице 15 марта, за сутки в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«В четверг через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, который обрушится на столицу обильными снегопадами – до 25% месячной нормы (7-9 миллиметров), метель с ухудшением видимости, сугробы подрастут на 5-7 сантиметров, начнется вторжение полярного воздуха», — говорится в сообщении.

Порывы ветра в Москве 15 марта могут достигать 10-15 метров в секунду. Ночная температура понизится до минус 6-1 градуса, днем не выше минус 5 – 0 градусов.

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