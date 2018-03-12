РИАМО - 12 мар. Операторы системы-112 Подмосковья с начала запуска функции отправки СМС обработали более 190 тысяч вызовов, сообщил в интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«В первую очередь для людей с ограниченными возможностями здоровья мы в 2017 году внедрили возможность приема обращений по СМС. Уже обработано более 190 тысяч таких сообщений», - сказал Пестов.

Он добавил, что, приняв СМС, оператор связывается с пострадавшим для уточнения происшествия либо с помощью звонка, либо отправляет ответное сообщение. При необходимости оператор вызывает экстренные службы.

Пестов также рассказал, что в настоящее время в штате системы-112 четыре сурдопереводчика. Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в нее через Skype. Для этого необходимо набрать имя абонента - Help112mo. Сурдопереводчик в онлайн-режиме примет вызов, обработает полученную информацию и оперативно вызовет необходимые службы для оказания помощи. Чаще всего люди с нарушениями слуха и речи обращаются за консультационной и медицинской помощью.

«При этом оператор-сурдопереводчик не только принимает вызов, но и является посредником между врачом и заявителем. Он помогает медработникам понять жалобы обратившегося, а заявителю разъясняет указания врача», - сказал зампред.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Она создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.

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