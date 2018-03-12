РИАМО - 12 мар. В Москве и Подмосковье 13 и 14 марта может пройти слабый ледяной дождь, ожидается образование гололеда, сообщается на сайте «Метеовести».

«Во вторник и среду синоптическая ситуация в Московском регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона. Небо затянут плотные слоистые облака, пройдут небольшие осадки (снег, морось), ночью и утром местами возможен слабый ледяной дождь и гололед. Ночью — 0 – минус 3, днем — 0 – плюс 3 градуса. Температура впервые за весенний сезон вернется в климатическое русло», — говорится в сообщении.

Особенно опасной будет ситуация на дорогах. Это связано с высокой вероятностью гололедных явлений, которые ожидаются в период с 03:00 до 09:00 13 и 14 марта, когда у земли будет слабоотрицательная температура, а на высоте 1,5 тысячи метров она будет колебаться от плюс 1,3 до плюс 1,7 градуса, что в условиях моросящих осадков благоприятствует отложению льда на дорожном полотне, бетонных и металлических конструкциях, проводах, автомобильном стекле и тому подобном.

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