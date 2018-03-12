РИАМО - 12 мар. Пользователи мобильных телефонов на платформе Windows Phone смогут скачать приложение системы-112 Подмосковья с текущего года, сообщил в интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

В прошлом году в Подмосковье запустили первое в России мобильное приложение системы-112. Посредством приложения пользователи могут оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. В приложении также внедрена возможность размещения информации о потерявшихся людях.

«В 2018 году мы также планируем разместить в специализированном онлайн-магазине Windows Store мобильное приложение для телефонов на платформе Windows Phone. По функционалу оно не будет отличаться от аналогов для IOS или Android», - сказал Пестов.

Он добавил, что на сегодняшний день подавляющее большинство вызовов поступает «традиционным» способом - при помощи телефонных звонков, а на мобильное приложение приходится 2% от общего количества вызовов, то есть ежедневно около 70 обращений.

«Стоит отметить, что граждане все активнее используют приложение. По состоянию на конец февраля, приложение скачали уже почти 18 тысяч пользователей», - подчеркнул зампред.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Она создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.

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