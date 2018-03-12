РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске на Старосимферопольском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал вчера (11 марта – ред.) около 20:00 по Старосимферопольскому шоссе в сторону микрорайона Львовский. На посту ДПС (у перекрестка Старосимферопольского шоссе с трассой А-107 – ред.) увидел ДТП: стояли автомобили ВАЗ-2114 и BMW. У отечественного автомобиля из-за столкновения была сильно повреждена передняя часть, а у иномарки сильных повреждений я не увидел», – сказал очевидец.

Он добавил, что в результате аварии есть пострадавшие, подробности выясняются.