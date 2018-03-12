РИАМО - 12 мар. Москомстройинвест разрешил открыть продажи в жилом комплексе «Квартал на Никулинской», расположенном на Никулинской улице, микррайон 2А, корпус 1, 2, 3 (Западный административный округ), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Москомстройинвест одобрил реализацию гражданам по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) жилого комплекса «Квартал на Никулинской» с отдельно стоящей наземно-подземной автостоянкой на 500 машино-мест. АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» получило заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС)», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Как напоминается в сообщении, с 1 января 2017 года застройщик прежде, чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

С начала 2018 года в ведомство поступило порядка 50 заявок на получение ЗОС, по 30 из них выданы положительные заключения.

«В феврале мы выдали 20 ЗОС, для сравнения, в 2017 году за февраль было выдано только одно ЗОС», - отметил председатель Москомстройинвеста.

Застройщики, зарегистрировавшие первый договор долевого участия после 20 октября 2017 года, в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками по каждому ДДУ обязаны вносить платеж в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в размере 1,2% от цены договора.