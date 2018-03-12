РИАМО - 12 мар. Пользователи мобильного приложения подмосковной системы-112 в 2018 году смогут контролировать нахождение своих родственников с помощью GPS-навигации, сообщил в интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

В прошлом году в Подмосковье запустили первое в России мобильное приложение системы-112. Посредством приложения пользователи могут оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. В приложении также внедрена возможность размещения информации о потерявшихся людях.

«В 2018 году планируется запустить новую версию приложения, которая включает в себя возможность отслеживания движения машин скорой медицинской помощи, контроль за нахождением родственников посредством GPS-навигации», - сказал Пестов.

Он добавил, что при необходимости обновленное приложение сможет в автоматическом режиме отправлять координаты местоположения пострадавших в добровольные поисковые отряды, а также доверенным контактам через популярные мессенджеры. В данный момент приложение проходит тестирование.

По его словам, обновленная версия приложения будет доступна также на английском. Это удобно в первую очередь гостям чемпионата мира по футболу, которые приедут в Подмосковье.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Она создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.

Полную версию интервью читайте здесь >>