РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мар. Спортсмены клуба единоборств «Авангард» из Королева заняли два первых места на всероссийском турнире по самбо «Герои Спорта», сообщил глава городского округа Королев Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Восьмой всероссийский традиционный турнир по самбо «Герои Спорта» проходил в спортивном комплексе «Олимп» в подмосковной Дубне 10-11 марта.

«Команда клуба единоборств «Авангард» показала высокие спортивные результаты на турнире. Михаил Ермаков занял первое место на соревнованиях по боевому самбо среди мужчин в весовой категории 68 килограммов. Руслан Козяйкин стал первым в спортивном самбо в весовой категории 74 килограмма», – написал Ходырев.

В юношеских соревнованиях (спортсмены 2002-2003 годов рождения) Сергей Плетнев из Королева завоевал второе место.