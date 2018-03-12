РИАМО - 12 мар. На дороге А-108 «Московское большое кольцо» в подмосковной Истре столкнулись два автомобиля, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 08:43 в Истре на автодороге А-108 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия один человек погиб и один ранен», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«Водитель, который выехал на полосу встречного движения, погиб. Второй участник дорожно-транспортного происшествия пострадал. По данному факту проводится проверка, устанавливается обстоятельства случившегося», - уточнил РИАМО в свою очередь сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по региону.