РИАМО - 12 мар. В Подмосковье в прошлом году более 80% вызовов экстренных служб поступили именно через систему-112, сообщил в интервью РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«В 2017 году на номер «112» пришло уже более 80% от общего числа вызовов экстренных служб, и лишь 20% - в совокупности на все остальные номера», - сказал Пестов.

Он отметил, что всего с 1 июня 2015 года в систему-112 поступило более 21 миллиона вызовов.

По словам зампреда, среднее время комплексного реагирования несколькими экстренными оперативными службами на происшествия сократилось уже на 2,5 минуты.

«На сегодняшний день система-112 Московской области является самой масштабной и динамично развивающейся системой вызова экстренных служб на территории Российской Федерации. Она создана в соответствии с указом президента России и с применением передовых разработок в области информационных технологий», - сказал Пестов.

Он подчеркнул, что алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия все необходимые в сложившейся ситуации экстренные оперативные службы.

Также он рассказал, что поступают и хулиганские звонки. Операторы «112» не вносят такие номера в список блокировки, ведь экстренная помощь может понадобиться даже телефонным хулиганам. Но с 2017 года в систему-112 внедрен специальный автоинформатор, который оповещает хулиганов об ответственности за ложный вызов экстренных служб.

Система-112 Московской области создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.

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