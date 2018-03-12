РИАМО - 12 мар. Ветхие электролинии на территории Троицко-Новомосковского округа (ТиНАО) заменят на современные, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В целом в столице городские электросети в очень хорошем рабочем состоянии. Большинство коммуникаций — кабельные линии, проложены под землей, поэтому природные катаклизмы им не страшны.

«Сложные участки пока остаются только в ТиНАО — на территории некоторых садовых и дачных товариществ. Дело в том, что электросети в них изначально строились с нарушениями требований нормативных документов — ПТЭ и СНиП. После этого долгое время их никто не обслуживал. К нам в эксплуатацию сети попали в ветхом состоянии», - сказал генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров.

Он добавил, что также на данных территориях большая протяженность линий идет через лесной массив, это дополнительный риск их повреждения при урагане или снегопаде.

«Сейчас мы постепенно приводим электросети в порядок. Вместо старых опор устанавливаем современные бетонные с полимерными изоляторами, а провода марки АС - неизолированные сталеалюминевые - меняем на изолированные и большего сечения», - сказал Майоров.

Он отметил, что воздушные сети тоже находятся в эксплуатации компании.

«После ураганов и снегопадов прошлых лет мы за ними пристально следим: регулярно проводим техобслуживание, постоянно мониторим трассы, при необходимости кронируем в охранной зоне воздушных линий деревья», - сказал Майоров.