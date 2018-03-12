РИАМО - 12 мар. В начале недели в Москве и Подмосковье будет облачно, ожидаются небольшие осадки, днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас проходит теплый фронт, поэтому начало недели у нас будет под влиянием небольшого тепла. Практически до четверга включительно погода будет облачной, небольшие осадки», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в Московском регионе до четверга температура воздуха ночью будет составлять от минус 4 до минус 6 градусов, по области возможно понижение до минус 9. В дневные часы температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов.

Цыганков добавил, что в понедельник и 13 марта в Московском регионе ожидается ветер южного направления с порывами до 12 метров в секунду.

«Уже к пятнице мы окажемся в тылу циклона, опять к нам вернется холод. Пятница, суббота и воскресенье - переменная облачность, небольшой снег. Ночью — минус 7 - минус 12, днем — минус 2 - минус 7, в субботу — минус 5 - минус 10», - уточнил Цыганков.