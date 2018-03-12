РИАМО - 12 мар. В подмосковном Клину злоумышленник врезался в автомобиль полиции, а затем попытался скрыться с места преступления, во время погони пострадал один сотрудник ГИБДД, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило сообщение от сотрудника службы безопасности торгового центра по улице Литейная о том, что на парковочной стоянке водитель, управляя автомашиной УАЗ, ведет себя неадекватно и, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при въезде на территорию парковки потребовали водителя остановиться. Гражданин отказался выполнить законные требования полицейских и попытался скрыться, умышленно совершив наезд на служебную машину», — говорится в сообщении.

Полицейские организовали преследование нарушителя. На неоднократные требования правоохранителей остановиться водитель не реагировал.

«При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие, а также блокировали транспортное средство патрульными автомобилями», — добавляется в сообщении.

В результате нарушитель был задержан. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Однако при погоне три полицейских автомобиля были повреждены, а один сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения. Кроме того, было установлено, что автомашина, на которой попытался скрыться мужчина, находится в угоне.

В настоящее время злоумышленник задержан, им оказался 35-летний житель Новгородской области. Проводится проверка.