РИАМО - 12 мар. Столичный парк световых скульптур обновят к следующему фестивалю «Путешествие в Рождество», при этом ранее закупленные инсталляции в хорошем состоянии будут также использоваться в оформлении города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые световые скульптуры и фигуры, конечно, украсят центр города к очередному фестивалю «Путешествие в Рождество». При этом использованные в этом году декорации - светящиеся тоннели, гигантские елочные шары, фигуры сказочных персонажей - никто выбрасывать не собирается. Следующей зимой они разместятся на площадках в административных округах», - сказал генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров.

Он добавил, что все декоративные конструкции и инсталляции, которые приобретались в течение последних трех-четырех лет Москвой, в том числе арки, находятся в хорошем состоянии. Поэтому вряд ли концепция праздничного оформления столицы кардинально изменится в ближайшее время.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходил с 22 декабря 2017-го по 14 января 2018 года на 83 площадках в центре города и во всех округах. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, квестах и играх, катались с горок, смотрели на арт-объекты и дегустировали праздничные блюда. Праздник принес в бюджет столицы около 14 миллиардов рублей.