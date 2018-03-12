РИАМО - 12 мар. Особый режим работы и усиление мер безопасности на объектах электроснабжения Москвы планируется провести во время чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу мы планируем работать в особом режиме. В целях скорейшей ликвидации возможных технологических нарушений и их предотвращения в дни игр будет организовано дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного персонала», - сказал генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров.

Он добавил, что в случае необходимости потребителей подключат к автоматическим источникам питания.

«Кроме того, мы примем меры по антитеррористической защите объектов АО «ОЭК», усилим контроль за соблюдением внутрипропускного и внутриобъектового режимов», - сказал Майоров.

По его словам, электроснабжению социально значимых объектов уделяют особое внимание, поэтому они всегда подключены к нескольким источникам питания. Если происходит сбой на одной линии, электричество автоматически начинает поступать с другой — абонент даже не успевает заметить каких-либо изменений.

«Для обеспечения резервного электроснабжения стадиона «Спартак» были построены и подключены два распределительных пункта 20 киловольт. Они питают собственно сам стадион, здание футбольной базы с открытыми футбольными тренировочными полями, входящее в состав многофункционального комплекса спортивной направленности, и другие сооружения. Электроснабжение «Лужников» обеспечивает подстанция «Золотаревская». Расположенная на территории спортивного комплекса подстанция питает стадион и его инфраструктуру, а также жилые и социальные объекты в ЦАО и ЮЗАО», - сказал Майоров.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».