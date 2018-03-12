РИАМО - 12 мар. В подмосковной Балашихе в одном из ночных клубов полицейские задержали мужчину, у которого изъяли более 15 граммов гашиша и амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из ночных клубов Балашихи задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении наркотических средств и психотропных веществ.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении развлекательного комплекса, сбыл сверток с порошкообразным веществом белого цвета, после чего был задержан сотрудниками полиции. Исследованием установлено, что изъятый порошок является психотропным веществом – амфетамином общей массой более 2 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что при личном досмотре у задержанного была обнаружена и изъята металлическая коробка из-под драже, внутри которой находились 19 спрессованных кусочков с веществом растительного происхождения и сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем общей массой более 13 граммов и психотропным веществом – амфетамином общей массой около 0,5 грамма», — добавила Петрова.

Всего было изъято более 15 граммов наркотиков.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.