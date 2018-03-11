РИАМО – 11 мар. Президент России Владимир Путин рассказал, как на вертолете попал под обстрел в Чечне 31 декабря 1999 года, сообщает Газета.ru.

Будучи исполняющим обязанности президента Путин на Новый год прилетел в Гудермес, чтобы поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручить награды. В тот момент было объявлено о плохих погодных условиях, которые мешали сесть в Гудермесе, однако настоящей причиной оказался обстрел.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: «Какой салют, мы под обстрелом», - сказал Путин в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсети «Одноклассники».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что тогда впервые увидел Путина.

«Потом увидел, когда он прилетел на новый год в Гудермес поздравить военных. Это страшные дни были для нас, для республики. Вертолет не мог сесть», - сказал Кадыров.