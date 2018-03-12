РИАМО - 12 мар. В подмосковном аэропорту «Жуковский» с понедельника изменится график движения трансфера из-за перестановок в расписании авиарейсов, сообщается на сайте ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

«С понедельника в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский», изменяется график движения трансфера платформа «Отдых» – Аэропорт «Жуковский» – платформа «Отдых», - говорится в сообщении.

В четверг (15 марта) изменено время отправления следующих автобусных рейсов: от платформы «Отдых» вместо 12:35 будет отправляться в 12:40, вместо 12:40 будет отправляться в 12:50, вместо 13:30 будет отправляться в 13:35, вместо 13:40 будет отправляться в 13:45; от аэропорта «Жуковский» вместо 12:15 будет отправляться в 12:20, вместо 13:00 будет отправляться в 13:10, вместо 13:10 будет отправляться в 13:15, вместо 14:00 будет отправляться в 14:05.

В пятницу (16 марта) изменено время отправления следующих автобусных рейсов: от платформы «Отдых» вместо 17:30 будет отправляться в 17:25, вместо 19:45 будет отправляться в 19:50, вместо 19:50 будет отправляться в 19:55; от аэропорта «Жуковский» вместо 17:50 будет отправляться в 17:45, вместо 19:25 будет отправляться в 19:30, вместо 20:10 будет отправляться в 20:15.

В субботу (17 марта) отменены следующие автобусные рейсы: от платформы «Отдых» 16:45, 17:50; от аэропорта «Жуковский» 17:05, 17:30.

Аэропорт «Жуковский» – новейший российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.