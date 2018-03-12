РИАМО - 12 мар. В Москве с понедельника турникеты уберут в автобусах маршрута №37 «Метро «Красногвардейская» — «Метро «Теплый Стан», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вход разрешается во все двери. Для оплаты проезда нужно приложить билет, карту «Тройка» или социальную карту к валидатору», - говорится в сообщении.

Бестурникетную систему оплаты проезда начали вводить с этого года. Сейчас на 76 самых популярных маршрутах пассажиры могут входить в автобусы через все двери. Благодаря этому автобус меньше стоит на остановках, а время в пути сокращается на 15 минут.

Турникеты также отключены в трамваях на севере и северо-западе города и в новых трехсекционных трамваях «Витязь-М» на северо-востоке и востоке столицы.

Подробную информацию о бестурникетной системе можно получить на сайте «Мосгортранса».

Бестурникетная система действует более чем в 1,1 тысячи автобусах Москвы. За первый месяц работы они перевезли 20 миллионов пассажиров.