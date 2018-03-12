РИАМО - 12 мар. В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) пройдет акция «Ночь в архиве», участники которой увидят изнутри самое большое собрание документов и автографов, обычно открытое только для специалистов, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«В понедельник Российский государственный архив литературы и искусства откроет двери для всех желающих в рамках акции «Ночь в архиве». В этом году она приурочена к 100-летию Государственной архивной службы России. Гостей РГАЛИ ждут в фондохранилище, где можно будет увидеть подлинные автографы русских писателей и поэтов XIX-XX веков», - говорится в сообщении.

Также для участников акции проведут экскурсию по выставке к 125-летию Марины Цветаевой «Тебе — через сто лет…», поэтический марафон «Память сердца», а после расскажут, как правильно создать и хранить семейный архив.

«Для участия в мероприятии обязательно надо пройти регистрацию, прислав на электронную почту: rgaliarcom@gmail.com свои паспортные данные и контактный телефон для связи. Получить дополнительную информацию вы можете по телефону: +7 (499) 156-68-57. Внимание! Количество мест ограничено», - отмечается на сайте.

РГАЛИ — крупнейшее в России хранилище, где собрано наследие знаменитых писателей, поэтов, художников, режиссеров, актеров. В его архивных фондах хранятся миллионы документов: уникальные автографы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Антона Чехова, классиков Серебряного века и советской литературы. Обычно в архив могут попасть только специалисты, но один раз в году он открывает свои двери для всех, кому интересна история отечественной культуры.