РИАМО - 12 мар. Изменения на маршрутах автобусов нескольких автобусов произойдут в Москве с понедельника, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«С понедельника на маршруте автобуса №553 по пути к станции метро «Теплый Стан» появится новая остановка «Улица Академика Варги, 2». Также для безопасности пассажиров остановку «Переделкино Ближнее» на маршрутах №550 и 497 в ТиНАО перенесут дальше от проезжей части», - говорится в сообщении.

Новый остановочный пункт «Улица Академика Варги, 2» на маршруте №553 станет ближайшим для жителей домов 1, 2 и 4 на улице Академика Варги – расстояние до них составляет меньше 100 метров. На этом пункте также останавливаются маршруты №144, 227, 227к и 720. Теперь пассажиры смогут садиться на автобусы всех пяти маршрутов в одном месте.

Кроме того, остановка «Переделкино Ближнее» на маршрутах №550 и 497 в ТиНАО переносится к дому 15к1 на улице Корнея Чуковского и будет называться «Микрорайон Переделкино Ближнее». Теперь с этой остановки можно будет доехать до станций метро «Проспект Вернадского», «Саларьево» а также до платформы «Переделкино». Для безопасности пассажиров новое место для ожидания автобусов удалено от проезжей части.

«Информация об изменениях на маршрутах размещена на остановках по пути следования автобусов», - уточняется в сообщении.