РИАМО – 11 мар. Актер театра и кино Дмитрий Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости.

«В храме Александра Невского в Париже 2 марта прошло отпевание Дмитрия Дмитриевича Дорлиака. Он скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни», - сообщил собеседник агентства.

Дмитрий Дорлиак-младший – сын актера театра имени Вахтангова Дмитрия Львовича Дорлиака. После смерти отца воспитывался в семье своей тети Нины Дорлиак и пианиста Святослава Рихтера.

Дорлиак-сын унаследовал профессию отца, выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, играл в Ленкоме. Среди его киноработ – съемки в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Мегрэ колеблется» и других. Последние годы актер жил во Франции.