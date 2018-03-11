РИАМО - 11 мар. Неизвестные нанесли мужчине тяжелые травмы головы и ограбили его на Шипиловском проезде в районе Орехово-Борисово Северное, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в полицию из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним мужчины 1985 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лицевого скелета. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«У парка «Царицыно» двое неизвестных нанесли мужчине побои, открыто похитили сотовый телефон, 40 тысяч рублей, после чего скрылись. По данному факту возбудили уголовное дело», - сказал собеседник агентства.