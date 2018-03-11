РИАМО - 11 мар. Полицейские задержали женщину, которая подозревается в ранении ножом своего мужа в ходе пьяной ссоры в подмосковном Раменском, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 10 марта в 03:05 в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» с ножевым ранением самостоятельно обратился и госпитализирован мужчина 1991 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции жена пострадавшего 1988 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».