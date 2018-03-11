РИАМО – 11 мар. Президент России Владимир Путин объяснил крушение подводной лодки «Курск» в 2000-м году «огромными сложностями» в состоянии Вооруженных сил РФ на то время, сообщает Газета.ru.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии. Разумеется, это все не могло армии не коснуться. И трагедия «Курска» – это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», - сказал Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсеть «Одноклассники».

По словам главы государства, он тогда только начал исполнять обязанности президента.

«Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое», - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что трагедия произошла из-за взрыва в торпедном отсеке, пожара и детонации боезапаса.

Президент также отметил, что трагедия «Курска» колоссальна, ее нельзя забыть.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул во время учений 12 августа 2000 года в водах Баренцевого моря на глубине 108 метров. На борту подлодки находились 118 моряков. Все члены экипажа погибли. Причиной взрыва в правительственной комиссии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.