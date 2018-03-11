РИАМО - 11 мар. Пьяная ссора двух мужчин в подмосковном Видном закончилась для одного из собутыльников в больнице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Девятого марта в 19:40 в городе Видное, улица Лесная, бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Видновская РКБ» мужчина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции 1951 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде, заключил представитель пресс-службы.