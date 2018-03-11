РИАМО - 11 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин представляет Подмосковье на всероссийском форуме сельхозтоваропроизводителей в Краснодаре, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхозпрода.

Форум стартовал в воскресенье и будет проходить в Краснодаре до 12 марта.

«В рамках форума мы планируем рассмотреть вопросы развития АПК Подмосковья в ракурсе страны, также развитие сельских территорий региона, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки сельского хозяйства Московской области», - сказал Разин.

В форуме участвуют делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания.

За два дня аграрии обсудят стратегии развития растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развития фермерских хозяйств и кооперации, повышения качества жизни сельских жителей.

Итоги форума будут подведены на пленарном заседании, в котором примет участие президент России Владимир Путин.