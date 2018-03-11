РИАМО - 11 мар. В музейно-выставочном центре подмосковного Реутова открылась новая экспозиция, посвященная истории создания территории города с 1840 года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Экспозиция посвящена жизни и быту семьи купца первой гильдии Сергея Алексеевича Мазурина, который в 1840 году приобрел земли и сельцо Реутово, построил бумагопрядильную фабрику и кирпичный завод. Сельцо преобразовалось в фабричный поселок – его население в то время насчитывало около 900 человек. Реутовскую пряжу – одну из лучших в России – покупали многие страны мира. Так поселок Реутово стал всемирно известным.

«К созданию «Купеческой гостиной» были привлечены все сотрудники музея. Они подробно изучили интерьер, предметы и быт второй половины XIX века. Благодаря собранной информации были созданы эскизы общей обстановки гостиной, начались поиски антикварной мебели», - говорится в сообщении.

На основе исторических фотографий и картин художников XIX века были изготовлены портреты представителей династии Мазуриных, а интерьер экспозиции дополнил альбом фотографий авторства самого владельца Реутовской фабрики Алексея Мазурина.