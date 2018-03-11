РИАМО – 11 мар. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии обстоятельств, при которых Крым и Севастополь могут быть возвращены в состав Украины, сообщает Газета.ru.

«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - ответил Путин на вопрос журналиста Андрея Кондрашова в новом фильме, опубликованном в соцсети «Одноклассники».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией, но временно оккупированной РФ.

Ранее Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».