РИАМО - 11 мар. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей жены в подмосковном Одинцове, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Десятого марта в 11:14 из подъезда с лестничной площадки дома на Можайском шоссе в Одинцове бригадой скорой помощи с ножевым ранением доставлена и госпитализирована в ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» женщина 1990 года рождения, которая 10 марта в 15:20 скончалась», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции муж убитой 1991 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.