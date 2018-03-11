РИАМО - 11 мар. Тело человека с ножевым ранением нашли в квартире в подмосковном Пущине, подозреваемая в преступлении задержана, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Девятого марта в 23:38 в Пущине, микрорайон В, в квартире с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ополицейскими за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области хозяйка квартиры 1970 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.