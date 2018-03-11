РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В поселке Подольска заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Косолапова 15 марта расскажет о том, как уберечь здоровье от гипертензии, сообщается на странице «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка в Подольске 15 марта состоится школа артериальной гипертензии. На мероприятие приглашаются жители поселка Молодежный, деревень Малое и Большое Толбино, а также деревни Никулино на встречу с заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе врачом-терапевтом Татьяной Косолаповой», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия участники узнают о том, как уберечь здоровье от гипертензии – повышенного давления в полых органах или в кровеносных сосудах. Начнется программа в 14:00, вход свободный.