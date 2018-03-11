РИАМО – 11 мар. Президент РФ Владимир Путин признался, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визитов в Россию иногда привозит ему немецкое пиво, сообщает Газета.ru.

«Мне Ангела (Меркель – ред.) время от времени (привозит – ред.) несколько бутылочек раденбергского пива», - сказал Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках».

Ранее ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у президента России, заявила, что его невозможно перемудрить.