РИАМО - 11 мар. Неизвестный ранил ножом мужчину в ходе ссоры в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 7 марта в 19:30 на службу «02» от неработающего мужчины, зарегистрированного по адресу: улица Мартеновская, 7, поступило сообщение о ножевом ранении в квартире по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота был обнаружен мужчина 1986 года рождения, который пояснил, что указанное ранение он причинил себе по неосторожности. Пострадавший нарядом скорой помощи был доставлен в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

По его словам, проведенной проверкой установлено, что 7 марта в неустановленное время неизвестный, находясь в квартире по адресу: улица Мартеновская, 7-55, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, ножом причинил пострадавшему указанные ранения, после чего скрылся.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».