РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В поселке Дубровицы Подольска 13 марта проведут открытую встречу с жителями о территориальном общественном самоуправлении (ТОС) и перспективах создаваемого органа, сообщается в группе «Дубровчане» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 13 марта, в здании администрации Дубровиц (поселка Дубровицы Подольска - ред.) на втором этаже пройдет открытая встреча жителей, на которой инициативная группа расскажет про ТОС. В частности, активисты ответят на такие вопросы: что такое ТОС, что это значит для жителей и какие открывает перспективы», - говорится в сообщении.

Принять участие смогут все желающие. Встреча состоится в 20:00 и будет проходить по адресу: поселок Дубровицы, дом №35а.

Ранее активисты округа обращались в совет депутатов с просьбой установить и согласовать территориальные границы деятельности территориального общественного самоуправления «Дубровицы» и «Моя улица Климовская». Данный вопрос дважды рассматривался на комиссии и по нему было подготовлено два решения об установлении границ двух ТОСов. В конце февраля во время очередного заседания совета депутаты поддержали данный проект.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – одна из форм реализации народом своей власти через непосредственное осуществление самоуправления на определенной территории.