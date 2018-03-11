РИАМО - 11 мар. Обладатель Гран-при Открытого музыкального международного конкурса акапельного пения, ставшего частью фестиваля «Московская весна a cappella-2017», французская группа Opus Jam пригласила исполнителей со всего мира снова приехать в российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году Гран-при конкурса акапельного пения «Московская весна» досталось французской группе Opus Jam. Талантливые ребята. В этом году они снова собираются на фестиваль и приглашают музыкантов со всего мира встретиться в российской столице», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Мэр также прикрепил к сообщению видеозапись, в котором участники группы обращаются ко всем музыкантам на английском языке.

Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. Прием заявок на участие в конкурсе 2018 года продолжится до 15 марта. Исполнители из 15 стран уже готовятся приехать в Москву.

Конкурс объединяет исполнителей, работающих в жанре a capella (пение без инструментального сопровождения). В нем могут принять участие музыканты, имеющие не менее года певческого опыта и достигшие 18-летнего возраста на момент начала конкурса.

Конкурс «Московская весна a cappella» впервые прошел весной 2017 года. В основной этап конкурса прошли 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов из 12 стран. Участники выступали на площадках фестиваля каждый день и в общей сложности подарили москвичам и туристам более 1,2 тысячи часов живой музыки.