РИАМО - 11 мар. Пассажирский поезд Москва – Брест совершил незапланированную остановку на перегоне Фили – Кунцево 1, что стало причиной задержки электричек на Белорусском направлении МЖД, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Московской железной дороги.

По его словам, в 15:15 на перегоне Фили – Кунцево-1 по техническим причинам совершил незапланированную остановку пассажирский поезд №27 Москва – Брест. Для оказания помощи железнодорожники оперативно направили вспомогательный локомотив, с помощью которого в 16:04 поезд продолжил движение по маршруту.

«В результате несколько поездов Белорусского направления в сторону области и один пассажирский поезд сообщением Москва – Гомель следуют с увеличенным интервалом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отставанием от графика.