РИАМО - 11 мар. Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона UFC и отметил, что собирается сделать все, чтобы бой прошел легко, сообщает Газета.ru.

«Осталось всего четыре недели до боя. Опасный соперник и настоящий пояс на кону. Серия из десяти побед против серии из девяти. За 25-летнюю историю UFC еще не организовывал такой поединок. Это высший уровень», - сказал Нурмагомедов.

Он уточнил, что этот бой будет хорош для фанатов, для того, кто завоюет пояс и для UFC, который сделает много денег. Все будут счастливы, потому что данный поединок – это бой высочайшего уровня и на сегодняшний день он самый важный в UFC.

«Я буду драться не за пояс временного чемпиона, не за фейковый пояс Фергюсона и не за пояс Макгрегора, который он завоевал почти три года назад. Это пояс настоящего чемпиона. Я собираюсь сделать так, что бой пройдет для меня легко. Люди будут говорить о нем: «Уау, еще никто не делал такого с Фергюсоном». Так, как это было с Джонсоном, Дос Аньосом, Барбозой и с другими», - сказал боец.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 7 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223.