РИАМО - 11 мар. В ходе конфликта хозяйка квартиры в подмосковной Ивантеевке пырнула ножом гостя, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель ГУ МВД РФ по Московской области.

«Девятого марта в 19:30 из квартиры на улице Первомайская в Ивантеевке бригадой скорой помощи с ножевым ранением доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦРБ» мужчина 1975 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции хозяйка квартиры 1977 года рождения. Преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанной избрана мера пресечения - подписка о невыезде.