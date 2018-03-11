РИАМО (РЕУТОВ) - 11 мар. Жители подмосковного Реутова смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов ходе голосования на выборах президента РФ 18 марта, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«Парки Реутова – «Зеленые легкие» города - всегда были и остаются не только центрами проведения культурных мероприятий, концертов, городских праздников и спортивных тренировок, но и любимым местом для отдыха в любой день недели. Реутовчанам повезло: на один небольшой по площади город есть сразу три зеленых зоны Центральный городской парк, парк «Фабричный пруд» и сквер у ДК «Мир». Всех их ждут большие перемены», - сказал Каторов.

По его словам жителям предстоит определить, какие из парков нуждаются в переменах в первую очередь.

Прямое участие горожан в голосовании стало обязательным условием для реализации проекта «Комфортная городская среда». Жители городов из 72 регионов России будут принимать подобные решения 18 марта. В Московской области облик городов в этом году смогут поменять жители Балашихи, Долгопрудного, Домодедова, Жуковского, Истры, Клина, Коломны, Королева, Красногорска, Ликино-Дулева, Луховиц, Люберец, Мытищ, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Подольска, Павловского Посада, Реутова, Серпухова, Ступина, Фрязина, Химок, Чехова, Электростали. Отметить можно будет не более двух объектов в списке.

Жителям Реутова предложено на выбор три проекта. В парке «Фабричный пруд» специалисты ландшафтного дизайна планируют воссоздать искусственные холмы и впадины, сохранив существующие посадки. Два деревянных мостика свяжут островок посередине пруда с основной территорией парка и станут еще одной живописной площадкой для любителей фотографии. Для любителей активного отдыха будут установлены столы для настольного тенниса и обустроен новый «панда-парк» в западной части зеленой зоны.

В Центральном парке запланирована установка комплекса подсчета посетителей. Будут произведены ремонт дорожно-тропиночной сети, дренажной системы, установлены новые площадки с игровыми элементами.

Территорию за ДК «Мир» планируется благоустроить в едином ключе с парками «Фабричный пруд» и Центральным городским парком. По периметру сквера установят оригинальную кованую ограду, опоры освещения.

Во всех парках запланированы установка камер видеонаблюдения, бесплатного Wi-Fi, систем для зарядки мобильных гаджетов, ремонт дорожной сети, обустройство спортивных зон.

Результаты голосования будут доступны на сайте sredamo2018.ru и в муниципальных СМИ. Объекты, победившие в голосовании, начнут благоустраивать уже в 2018 году.